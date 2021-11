Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı

Eskişehir'de apart otele giren hırsızlık şüphelisi, önce valizi çaldı, ardından içini doldurdu ve rahat tavırlar sergileyerek uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokakta tadilatta olan apart otele giren hırsızlık şüphelisi şahıs, önce boş bir valizi aldı ve ardından kaynak makinesi, spiral kesici, kesme taşı gibi tadilat yapımında kullanılan 4-5 bin TL değerindeki eşyaları içine doldurdu. Elinde valizle birlikte apart otelden müşteri gibi uzaklaşan şüpheli şahsın rahat tavırları, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşletme sahibi Ali Tan ise eşyaların olmadığını fark ettiğinde güvenlik kamera görüntülerini izledi ve hırsızlık anına şahit olduktan sonra, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, mahallelerinde çok sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Ali Tan, şüphelinin bir an önce bulunmasını istiyor.

“Bir müşterimizle karşılaşıyor ve hiç istifini bozmadan motora binip gidiyor”

Apart otelin işletme sahibi Ali Tan, hırsızlığın yaşandığı olayı anlattı. Söz konusu çevrede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını iddia eden Tan, “Sürekli hırsızlık oluyor zaten burada. Biz bu durumdan çok şikâyetçiyiz. Arkadaş buradan motorla kapının önüne geliyor. Çok rahat, istifini bozmadan içeri giriyor. Yukarıda, ofisin içinde biri var mı diye kapıyı dinliyor ve aşağı iniyor. Ardından kendimize ait olan valizi alıyor ve içine kaynak makinesi, spiral kesici, kesme taşı gibi 4-5 bin liralık malzemeyi yüklüyor. Hatta bir müşterimizle karşılaşıyor ve hiç istifini bozmadan motora binip gidiyor. Biz şu an tadilat yapıyoruz burada. Kaynak yapacağımız zaman akşam 20.00'de fark ettik. Şikâyetçi olduk, savcılığa da dilekçemizi verdik. Polisler ve olay yeri inceleme ekipleri geldi ve kamera kayıtlarını da aldılar. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu çevrede sürekli hırsızlık oluyor. Emniyet güçlerinden, bunların yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.