Onlar engelli bireylerin hayatına dokunuyor

Eskişehir Barbaros İlkokulu öğretmen ve öğrencileri el birliğiyle engelli insanların hayatına dokunuyor. Yaklaşık 4 yıldır mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye ulaştıran okul yönetimi, bu kez daha büyük hedefler için kolları sıvadı. Okul, engelli bireylerin tek başına hayatını idame etmesi ve kolaylıkla ulaşımını sağlaması amacıyla akülü tekerlekli sandalye almak için toplanan 50 binin üzerindeki mavi kapağı 100 bine ulaştırmayı hedefliyor. Öğretmen, öğrenci, veli ve gönüllü insanların el birliğiyle 100 bin mavi kapağa ulaşmaya çalışılan okulda, daha çok engellinin hayatına dokunabilmek için kampanyaya destek bekleniyor.

“Okul olarak hep beraber kampanyayı başlattık”

Mavi kapak kampanyalarının yıllardır devam ettiğini belirten Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, “Mavi kapak kampanyamız yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın uhdesindeki sıfır atık projesi kapsamında değerlendirerek hedefimizi yükseltip devam etmeye karar verdik. Daha önce mavi kapak projemizde ihtiyacı olan yaşlı insanlara tekerlekli sandalye temin etmiştik. Ancak sınıf öğretmenimiz bir öneriyle geldi ve ‘Bunu kimseye bağımlı olmadan akülü bir tekerlekli sandalyeye çevirebilir miyiz?' dedi. 'Tabii ki dedik' ve okul olarak hep beraber kampanyayı başlattık. Eğitim kurumunun çevreyle ilişkisi de önemli. Bizim mahallemizde bulunan insanlarımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizle aynı apartmanda yaşayan insanların bu projeye katkı vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 50 binin üzerinde kapağımız var”

Kampanyayı başlatan Barbaros İlkokulu Sınıf Öğretmeni Zafer Arslan ise, bu kampanyadan önce 30 bin mavi kapak toplayarak 3 tekerlekli sandalye aldıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizle birlikte mavi kapak projemizi 4 yıldır sürdürüyoruz. Bundan önce 30 bine yakın kapak topladık ve 3 tane tekerlekli sandalye alarak 2 tanesini engelli yaşlılarımıza verdik. Şuanda 50 binin üzerinde kapağımız var, ama bizim amacımız akülü tekerlekli sandalye alıp insanların daha özgürce hareket edebilmelerini sağlamak ve engellerini aşabilmek. Bu konuda da öğrencilerimizi her yıl teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Akülü sandalye için 100 binin üzerinde mavi kapak gerekiyor”

Ayrıca Arslan, 1'inci sınıf öğrencilerine de bu kampanyayı aşıladıklarını ve hedeflerine ulaşmak için daha fazla destek beklediklerini belirterek, “Bu yıl 1'inci sınıf öğrencilerini okutuyorum ama onlara da bunu aşıladım zannedersem. Büyük bir gayretleri var. Haftalık topluyoruz ama velilerimizden ve çevremizdekilerden de bunun yardımını bekliyoruz. Zaten en çok çabayı gösteren öğrencilerimiz. Biz teşvik ediyoruz ama çalışan ve çabalayan öğrencilerimiz. Onların gayreti sayesinde bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Akülü tekerlekli sandalye için zannedersem 100 binin üzerinde mavi kapak gerekiyor. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Bunun için çaba gösteriyoruz. Çevremizdeki halkımızdan, velilerimizden, bizi dinleyen ve izleyen bütün vatandaşlarımızdan istiyoruz” dedi.