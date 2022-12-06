İhlas Haber Ajansı

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Onlarca kömür torbası kaldırımı işgal etti

Eskişehir’in ara sokaklarında gelişigüzel yığılan kömür torbaları yayaların kaldırımı kullanmasını engelliyor.

Eskişehir'in ara sokaklarında gelişigüzel yığılan kömür torbaları yayaların kaldırımı kullanmasını engelliyor.


Eskişehir'de yayalar bazı kaldırımı kullanmakta zorluk çekiyor. Hali hazırda kaldırımlar çeşitli malzemelerle işgal edilirken, kış aylarının gelmesiyle apartmanların önüne yığılan kömür torbaları da vatandaşların kaldırımı kullanmasını engelliyor. Kış hazırlığı yapan apartmanlara getirilen onlarca kömür torbası kaldırımın tamamını kaplıyor. Kömürlerden dolayı kaldırımı kullanamayan vatandaşların, araç yolundan yürümek zorunda kaldığı görüldü.

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