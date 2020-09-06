Online çocuk atölyeleri başlıyor

Eğitim çalışmaları bu yıl korona virüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştirilecek. Youtube hesabı üzerinden yayınlanacak olan eğitimler arasında 3-4 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç ile jimnastik ve yoga yer alacak. Uzman eğitmenler tarafından videolarda, çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunulacak.

Online Çocuk Atölyeleri eğitimleri, 7 Eylül Pazartesi itibarı ile Tepebaşı Belediyesinin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından izlenebilecek.