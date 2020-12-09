Online gebelik pilatesi eğitimleri başlıyor

Fitness Antrenörü ve Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur tarafından haftalarına göre evde online gebelik pilatesi eğitimi verilecek. Online eğitimlere katılarak sağlıklı bir gebelik dönemi geçirilebileceğini aktaran Gülçin Kaya Uğur, “Hareketsiz bir gebelik, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir, gebelik sürecinin daha sağlıklı geçirilmesi, doğumun rahat olması ve doğum sonrası bedensel ve zihinsel toparlanmanın daha hızlı olması için doktor sakınca görmediği takdirde pilates yapılmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA RAHAT BİR DOĞUM

Pandemi sürecinde online ve koşullara uygun steril koşullarda yüz yüze eğitimlerle anne adaylarının yanında olduklarını ifade eden Uğur şunları söyledi:

“Amacımız sağlıklı anne ve sağlıklı bebek. Bu anlamda gebelikte fiziksel aktivite hem süreci hem de doğumu rahatlatır. Daha kolay ve rahat doğuma olanak verir, bel, sırt ağrıları, kramp gibi gebelik yakınmaları ile başa çıkılmasında yardımcı olur. Anne adaylarının enerji seviyesini ve motivasyonunu arttırır, doğum sonrası daha çabuk toparlanma sağlar ve doğum sonrası, gebelikte alınan kiloların daha hızlı verilmesine yardımcı olur.”

EĞİTİMDE NELER VAR

Online verilecek pilates eğitimlerinde şu konular yer alacak: “Nefes eğitimleri, doğum egzersizleri (doğum nefesi), kolay doğum süreci, gebelik sürecinde kilo kontrolü, doğum sonrası hızlı toparlanma, beslenme.” Online gebelik eğitimlerine katılmak isteyenler hastaneyi arayarak randevu alabilecek.