Online sınav için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim büroları hazır

Korona virüs tehdidine karşı, internet tabanlı ortamlarda gerçekleşecek ara sınavlar süresince gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrenciler için de bir çalışma yürüten Anadolu Üniversitesi, Türkiye genelindeki Açıköğretim bürolarını gerekli tedbirleri sağlayarak öğrencilerin kullanımına tahsis etti.

Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar ile tüm öğretim faaliyetleri online ortamlar üzerinden yürütülüyor. Bu doğrultuda açık ve uzaktan öğretimdeki tecrübesini bünyesinde bulundurduğu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımlara aktaran Anadolu Üniversitesi, 1 milyonun üzerinde öğrencinin gireceği 2019-2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. İlk kez internet tabanlı olarak kişiye özel soru setleri şeklinde hazırlanan sınavların uygulanacağı sistem, bilgisayar, telefon ve tablet gibi araçlarla uzmanlar tarafından test edildi.

Yaptığı pilot uygulamalarla sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi, meydana gelebilecek bütün aksaklıkları tespit ederek ortadan kaldırdı.

Açıköğretim bürolarında tüm önlemler alındı

18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek sınavlar süresince evinde internet bağlantısı ya da gerekli teknoloji bulunmayan öğrenciler için tüm imkânlarını seferber eden Anadolu Üniversitesi, Türkiye genelinde bulunan Açıköğretim bürolarını hazır hale getirdi. Tüm bürolarda gerekli tedbirlerin alındığı ve dezenfekte çalışmalarının gerçekleştiğini paylaşan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin gönül rahatlığıyla bürolardan faydalanabileceği bilgisini verdi.