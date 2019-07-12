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Operasyonda cephanelik ele geçirildi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı ev ve işyerlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve bazı belgeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı ev ve işyerlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve bazı belgeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Polis ekipleri tarafından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ikametleri ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 184 adet dolu fişek, 2 adet pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, av tüfeklerine ait 17 adet dolu kartuş, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet, çek ve araç kiralama sözleşmeleri ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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