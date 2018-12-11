Ordu Valisi Seddar Yavuz'ın acı günü

Önceki gün vefat eden Ordu Valisi Seddar Yavuz'un annesi 88 yaşındaki Hafize Yavuz, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Hafize Yavuz'un cenazesi, defin için Eskişehir'in Günyüzü ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Gümüşkonak mahallesine getirilen cenaze, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Günyüzü Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt, Konya Çeltik Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in yanı sıra Yavuz'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.