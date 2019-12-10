Ordu Valisi Yavuz'un acı günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederi Hüseyin Bulut. Eskişehir'de vefat etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 87 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Bulut, geçirdiği rahatsızlık sonucunda tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bulut'un yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.