Organ bulmakta yaşanan zorluklar gözler önüne serildi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge'nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Serdar Ekemen ve Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Bülent Ünal ile Türk Yoğun Bakım Derneği adına Yeditepe Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Tuğhan Utku katıldı.

“Ülke olarak kadavra yapılan nakil sayısını artırmaya ihtiyacımız olduğu açıkça görülmektedir”

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Türkiye'de organ nakillerinde yaşanan zorluklardan bahsederek, “Bilindiği üzere tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir. Son dönem organ yetmezlikleri için en iyi tedavi yöntemi organ naklidir. Ancak organ bulmakta yaşanan zorluklar maalesef hepimizin malumudur. Ülkemizdeki nakillerin yüzde 80'i canlıdan, yüzde 20'si kadavradan nakil iken yurt dışında bu oran yaklaşık olarak yüzde 80'i kadavradan, yüzde 20'si canlıdan nakil şeklindedir. Bu oranları değerlendirdiğimizde ülke olarak kadavra yapılan nakil sayısını artırmaya ihtiyacımız olduğu açıkça görülmektedir. Bakanlığımızın konu ile ilgili genelgesinde de ventilatörlü her yoğun bakım yatağı başına yılda en az bir beyin ölüm bildirimi yapılması zorunludur. Bunu da yoğun bakımlarda bulunan hastaların takiplerini en iyi şekilde yaparak, beyin ölümü tanısını doğru şekilde koyarak gerçekleştirebiliriz. Donör bakımını sonuna kadar en doğru şekilde yapmak aile bireyleri ile iyi iletişim kurmak, konu ile ilgili mevzuata hakim olmak kadavradan bağışı artıran önemli faktörlerdir. Aile bireyleri ile görüşürken hastaların hastanede kaldığı süre zarfında en iyi şekilde bakıldığını, hastane ekibinin elinden gelenin en iyisini yaptığını anlatması, bu amaçla hastanelerde Kardiyoloji, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Yoğun Bakım Uzmanı gibi hekim arkadaşların, yoğun bakımlarda çalışan sağlık personelimizin ve hastane koordinatörlerimizin irtibat halinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda; organ nakli ve bağışı konusunda hedeflerimize ulaşmak için donör bakımı, beyin ölümü tanısı süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesinin yanı sıra vaka tartışmaları ile karşılıklı bilgi paylaşımının da faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.