Organ nakli olan vatandaş yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde “Organ Bağışı Haftası” dolayısı ile kurulan standın açılışında, yaşadığı zorlukları anlatırken gözleri dolan Feridun Yamaç, "Bağış için 4 yıl bekledim. Bağışçıya ve doktorlara minnettarım, yapılan bağışla adeta yeniden doğdum" dedi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurulan stantlarda birden çok bilinçlendirici broşür yer alırken, bağışçı olmak isteyen vatandaşlardan ön kayıt alındı. Standa insanlar yoğun ilgi gösterdi. Geçmişte Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığından dolayı karaciğerinde hasar oluşan ve nakil sırasına giren Feridun Yamaç, 2015 ‘ten beri farkı bir hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi. 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakil olan ve tedavisine burada devam edilen Feridun Yamaç‘a, 1 yıl içinde uygun organ bulundu. Yapılan bağış ile adeta yeniden doğan Yamaç, o günleri anlattığı anda ise kelimleler boğazına düğümlendi. Bağışçıya ve doktorlara minnettar olan Yamaç, konuştuğu esnada sık sık gözleri dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

“Bana ikinci bir hayat verdiler”

Geçirdiği hastalığı ve süreci anlattığı esnada duygulanan Feridun Yamaç, şöyle konuştu;

“Bana 1 sene içerisinde kadavradan nakil çıktı. Anlatılmaz bir duygu, ne söyleyebilirim, nasıl anlatayım ki çok sevindim. Merhumdan Allah bin kere razı olsun, bana hayat oldu. Ben nakil hastası olunca organ bağışının önemini anladım. Operasyonda emeği geçen bütün sağlık çalışanlarına minnettarım."

“Organ nakli gerçekten cerrahi konusunda son nokta”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, etkinlik ve organ bağışı hakkında, “Cerrahi konusunda, organ nakli gerçekten son nokta. Kendileri biz cerrahların da gıptayla baktığı cerrah grubudur. Hastanemizde bu konuda oldukça yeterli, deneyimli, yetişmiş hocalarımız ve ekibimiz var. Gerek hazırlık aşamasında, gerek cerrahisi aşamasında, gerek de ameliyat sonrası bakım aşamasında hastanemizin her şeyi bu hastaları idame ettirmeye yeterli ve örneğini de biraz önce gördük” dedi.

“Organ bağışının öneminin bilinirliğinin artmasını istiyoruz”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Organ Nakli Cerrahı Mehmet Kılıç ise, basın ve düzenlenen etkinliklerle bilinçlenme konusunda yol kat ettiklerini belirtti. Konuyla ilgili Kılıç, şöyle konuştu;

“Bu hafta çerçevesinde ‘hem yaşayan bilir' diyen organ yetmezliği olan popülasyonun artması, ailelerin bilince erişmesi, hem de görsel ve yazılı basın sayesinde organ yetmezliğinin tedavi yöntemi olan naklin ve organ bağışının öneminin bilinirliğinin artmasını istiyoruz.”

“Bir organ bir hayat demek”

Osmangazi Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi'nden Dr. Murat Ulaş da, organ bağışlamak istemeyen insanların nedenlerinden ve bazı bağışa engel durumlardan örnekler verdi. Organ bağışlama bilincine de değinen Dr. Ulaş, “Ülkemizde yıl içerisinde çıkan organ sayısı çok az. Bütün basın ve yayın kuruluşlarıyla bu tarz aktivasyonlar yapmamızın sebebi organ bağışını arttırmak. Bir organ bir hayat demek, bağışlanan organ sayısının az olmasında dini faktörler gibi daha birçok faktör var. Hastaları bu konuda mutlaka bilinçlendirmek ve uyarmak, daha fazla organ bağışı yapılmasını sağlamak lazım. Çünkü canlı organ plantasyonu maalesef çok fazla olmuyor. Çok farklı faktörler devreye giriyor. Bazen hastanın vericisi olduğu halde hasta uygun olmuyor. Organ bağışını arttırmak en uygun olanı. Bu dönemde bütün vatandaşları bilinçlendirerek, organ bağışına teşvik etmek ve bağış bekleyen hastalara hayat olmak en iyisidir” ifadelerine yer verdi.