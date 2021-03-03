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Organize Sanayii Bölgesinde trafik ekipleri tarafından denetim

Organize Sanayii Bölgesinde trafik polisi ekiplerince kış lastiği ve rutin kontroller kapsamında denetim yapıldı.


Eskişehir Odunpazarı ilçesi Teknoloji Bulvarında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince kontrol gerçekleştirildi. Kontrollerde sürücülere rutin kontroller yapılırken, araç sahiplerinin kış lastiği kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Sürücülere GBT sorgusu da yapılırken, aranma kaydı olan vatandaşlar Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.


Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre ortalama 50 aracın sorgulandığı ve genel olarak sürücülerin kurallara uyduğu aktarıldı.

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