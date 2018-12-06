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Orgeneral Çetin Eskişehir'i ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir’e geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e geldi.


Orgeneral Çetin ve beraberindeki askeri heyet, önce Garnizon Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen'i ziyaret etti. Daha sonra Çetin, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürü Dinç, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

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