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Orhangazispor yeni sezonu açtı

Eskişehir amatör kümede mücadele eden Orhangazispor kulübü yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.


Orman Fidanlığı'ndan kesilen kurbandan sonra sporculara mangal ziyafeti verildi. Orhangazispor Kulübü Başkanı Ömer Yolaçan, sporcular ve yönetimin hazır bulunduğu etkinlikte dualar edilerek yeni sezon için başarı dilekleri iletildi. Eskişehir ve Türk futboluna katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten başkan Ömer Yolaçan, 1. amatör küme, 2004, 2005 ve 2006 yaş gruplarında müsabakalara katılıyoruz. Özellikle 2005 yaş grubundan şampiyonluk bekliyorum" dedi.

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