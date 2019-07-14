Origami ile matematik öğreniyorlar

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen matematik evinde eğitimler devam ediyor. Matematik evinde düzenlenen origami eğitimi, öğrencilerin kağıt katlama yöntemi ile geometrik şekilleri somut biçimde kavramalarını sağlıyor. Kağıtları katlayarak üçgen, kare, dikdörtgen gibi şekilleri ellerinde tutarak benimseyen öğrenciler, şekilleri ve özelliklerini somut bir şekilde kolayca öğrenebiliyor. Yöntem sayesinde katılımcıların çok yönlü düşünme yetenekleri ile birlikte el becerileri de gelişiyor. 6 kişilik gruplar halinde eğlenceli metotlar ile hem daha anlaşılır hem de kolay biçimde matematik öğrenmekten dolayı memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Matematik evi; Bahçelievler Mahallesi, Medeniyet Sokak, No: 10/1'de hizmet veriyor. Eğitim çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, yetkililere 0 (222) 290 12 90 numaralı telefondan ulaşabiliyor.