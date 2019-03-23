Orman çalışanlarından fidan dikim şöleni

Orman Haftasında kurum çalışanları Fidanlık girişinde bir araya geldi. Her kademeden personelin katıldığı etkinlikte, Bölge Müdürü Recep Temel bir konuşma yaptı. Birlik beraberlik vurgusu yapan Temel, çalışanların Orman Haftasını kutladı.

Daha sonra, önceden çalı çırpı temizliği yapılan ve yeniden fidan dikimine hazır hale getirilen mesire alanının etrafına geçildi. Burada 300 adet aşılı mavi servi fidanı toprakla buluşturuldu. İlk fidanı diken Bölge Müdürü Recep Temel, etkinliğe katılan personeli tek tek dolaşarak hepsi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Şölen havasında geçen dikim etkinliği sonrası fidanlara can suyu verildi.