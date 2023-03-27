Orman Haftası kutlamasında 250 fidan dikildi

Farkındalık oluşturmak ve bu haftanın önemini anlatmak için bir araya gelen Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilciliği ve Eskişehir Bisiklet Derneği, fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılım sağlayan dernek üyeleri, karbon salınımı yapmamak ve doğaya zarar vermemek maksadıyla buluşma noktası olan Odunpazarı meydanına bisikletleriyle geldi. Buluşma noktasından Karabayır Bağları mevkiine kadar bisikletleriyle giden üyeler, fidan dikme etkinliğine katıldı. Etkinliğe yaklaşık 45 bisikletçi katılırken, üyeler tarafından 250 çam ve sedir fidanı dikildi. TOD Eskişehir Temsilcisi İlkay Yıldırım, orman haftasının önemine dair bilgiler verdikten sonra, fidan dikme tekniklerinden bahsederek ilk fidanı dikti. Etkinliğe katılanlar, TOD ve VELESBİD'e bu güzel organizasyon için teşekkür etti.