Orman yangın söndürme ekipleri teyakkuzda

Aşırı sıcakların başladığı şu günlerde, Afyonkarahisar, Sarıcakaya, Alpu ve Mihalıççık'ta yapılan eğitimlerin sonuncusu Eskişehir merkezinde gerçekleştirildi. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme ekiplerine ilk önce teorik bilgiler aktarıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'ın yönetimindeki eğitimde, Koruma Şube Müdürü Fikret Araç ve Makine Mühendisi Erhan Doğukan birer sunum yaptı. Orman yangınlarını söndürme teknikleri, kullanılan araç ve gereçlerin teknik özellikleri tekrar hatırlatıldı. Arazözlerin ve ekipmanlarının kullanımı uygulamalı gösterildi. Daha sonra Kocakır Yangın İlk Müdahale Merkezine geçildi. Burada işaretin verilmesiyle ekipler hızla hortum sererek, su sıkma gösterisi yaptı. Bir ekip köpükle müdahale şeklini gösterirken, diğer bir ekip su perdesi oluşturdu ve diğer söndürme teknikleri uygulandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdür Recep Temel de kamuoyuna bir açıklama yaparak, orman teşkilatın söndürme gücü hakkında bilgi verdi. Orman yangınları için hazırlıkların kış aylarından başladığını ifade eden Sayın Temel şöyle dedi;

“Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü olarak Orman Yangınları İle Mücadelede 1 Haziran tarihi itibariyle ekiplerimiz hazır durumdadır. Eskişehir ve Afyonkarahisar Valilerimizin Başkanlığında Orman yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantılarımızı yaptık. Yangın sezonu öncesi orman yangınları açısından riskli olan köylerde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıldı. Yine sezon öncesi araç ve gereçlerin bakımları tamamlandı, söndürmede kullanılan alet ve ekipmanların eksikleri giderildi. Sorumluluğumuz içindeki Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde toplam 637 bin hektarlık bir ormanlık alan bulunmaktadır. Bu ormanların bir kısmı yangına 1. derecede hassas, bir kısmı da 2. derecede hassastır. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 19 adet yangın gözetleme kulesi, 20 ilk müdahale ekibi ve 270 yangın söndürme işçimiz vardır. Ekiplerimiz 7/24 mesai sistemi ile ormanlık alanların içinde veya yakınında konuşlandırılmıştır. Zor arazi şartlarında hareket edebilen 21 arazöz, 12 tonluk 4 tanker arazöz, İMA olarak tabir ettiğimiz 20 ilk müdahale aracı, 7dozer ve 6 greyderimiz bulunmaktadır. Hava araçları ise ihtiyaç olduğunda civar illerden sağlanmaktadır”.

Sadece orman yangınlarına değil, ot ve anız yangınlarına da müdahale ettiklerini dile getiren Bölge Müdürü Recep Temel, “Unutulmamalı ki bütün büyük yangınlar küçük bir ateşle başlar. Son 10 yılın ortalamalarına bakıldığında yılda ortalama Eskişehir ilinde 22 adet yangın, Afyonkarahisar ilinde de 15 adet yangın çıkmaktadır. Her iki ilimizdeki vatandaşlarımızın orman yangınlarına duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Yangınların çıkış sebeplerine baktığımızda ihmal ve dikkatsizlik başta gelmektedir. Anız ateşi, çoban ateşi, piknik ateşi ve yol kenarlarına atılan sönmemiş sigaralar büyük risk oluşturmaktadır. Ekiplerimize yangınsız ve kazasız bir sezon dilerken vatandaşlarımızın da duyarlılığını devamını temenni ederim” dedi.

Ekiplerin eğitimine ve uygulamaya İşletme Müdürü Doğan Kiras, işletme şefleri, danışman mühendisler ve orman muhafaza memurları da katıldı.