“Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu” toplandı

“Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu” Vali Çakacak'ın başkanlığında toplandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kocakır Yangın Gözetleme binasında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J.Alb. İlhan Şen, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Emine Sever, AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve komisyonu oluşturan diğer kamu kurum temsilcileri katıldı.

Orman yangınlarının asgari zararla atlatılması hususu ile kurum ve kuruluşlarına düşen görevleri bu toplantıda görüşeceklerini söyleyen Vali Çakacak, toplantının açılış konuşmasını yaparak, orman yangınlarının önlenmesinde ve söndürülmesinde görevli olan kurumların yanı sıra vatandaşların da sorumlu olduğunu bildirdi. Çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümünün ihmalden kaynaklandığını aktaran Vali Çakacak, orman varlıklarımıza milletçe sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Hafta başından itibaren yurdumuz genelinde ve ilimizde hava sıcaklıklarının hissedilir derece artığını hatırlatan Vali Çakacak, “Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının oluşması için elverişli zamanlar da başlamış oluyor. Bu sebepten ciddi bir orman varlığına sahip ilimizdeki olası yangın durumlarını ve bu yangınlara müdahalede farklı kurum ve kuruluşların sunacağı somut katkılar ile eşgüdümün nasıl sağlanacağı noktasında fikir alışverişinde bulunmak ve kararlar almak üzere bir araya geldik. Bu sebepten sıcaklıklar iyice artmadan ve yangın mevsimi başlamadan önce ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın olası yangın durumlarına nasıl katkılar sunacaklarının ve hangi görevleri icra edeceklerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Vali Çakacak, “Orman yangınlarına karşı ilimizde, yangına hassas bölgelere yakın yerlerde 24 saat esasına göre hazır bekleyen ekiplerin oluşturulması ve ekiplerimizin teyakkuz hâlinde olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu sayede yangın mahalline kısa sürede varılmak suretiyle yangın büyümeden kontrol altına alma imkânımız artacaktır” ifadesinde bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın son yıllarda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Orman Bölge Müdürü Temel de, Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının azımsanmayacak derecede olduğunu bildirdi. Erken Uyarı ve Etkin Müdahale sayesinde orman yangınlarına karşı daha çabuk hareket ettiklerini bildiren Müdür Temel, ormanlık alanın sık bulunduğu yerlerde 15 adet yangın gözetleme kulesinin bulunduğunu söyledi. Yangın Yönetim Sistemi ile bütün görevli tüm araçların takip edildiğini bildiren Müdür Temel, hassas olan bölgelerde 103 adet 2,5 ton kapasiteli su tankerlerinin mahalle muhtarlarına teslim edildiğini ifade etti.

Konuşmalardan sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar alınacak önlemler ve protokol maddeleri hakkında bilgi verdi. Ardından Vali Çakacak ve kamu kurumunu temsil eden komisyon üyeleri, Eskişehir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınması gereken tedbirleri görüşerek karara bağladı.