Orman yangınlarının yaralarını sarmak için işbirliği

Sendika Temsilcisi Muammer Karaman ile Orman Bölge Müdürü Recep Temel'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Yapılan toplantıda Memur-Sen'in bir kampanya başlatarak üyelerinin fidan bağışında bulunması ve 11.11.2020 Milli Ağaçlandırma Gününde fidanların bir etkinlikle toprağa dikilmesi kararlaştırıldı.

Orman yangınlarına çok üzüldüklerini belirten Karaman “Son yangınlarla birlikte ülkemizde meydana gelen birçok orman yangınında PKK terör örgütünün parmağı olduğu ortaya çıkarıldı. İnsanımızın olduğu gibi bu topraklarda yaşayan kuşlara, ağaçlara, börtü böceğe de düşman olduklarını görüyoruz. Bu hainler yakarken sessiz kalanları da üzülerek izliyoruz. Bu topraklar kendini borçlu bilen sorumlu bir sivil toplum kuruluşu olarak vazifemizi biliyoruz ve bu vazifeyi ifa edeceğiz. Daha yeşil bir ülke için çalışacağız bizden sonra ülkeyi devralacak çocuklarımıza daha yeşil bir Türkiye bırakacağız. Gün, birlik beraberlik günü. Bütün gücümüz ile Orman teşkilatımızın yanında olacağız. Bir yakarlarsa bin dikeceğiz” dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise “Yeşil vatan için katkı sağlayacak herkesle iş birliği yaparız. Zaten 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edildi. Onlarca noktada fidan dikim etkinliğimiz olacak. Memur-Sen'i de bu duyarlığından dolayı kutluyorum” dedi.

Toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu, Ağaçlandırma Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı.