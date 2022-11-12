Ormanda kaçak odun kesen şahıs yakalandı

Eskişehir'de kaçak ağaç kestiği belirlenen şahıs, jandarma ekiplerince tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, il Jandarma Komutanlığı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alapınar Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, V.D. adlı şüpheli şahsın kullandığı 26 GG plakalı traktör durduruldu. Traktör ve çevresinde yapılan kontrollerde, traktörün römorkunda ormandan kaçak olarak kesilmiş ağaçlar bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılarak, ele geçirilen malzemeler Çatacık Orman İşletme Şefliğine teslim edildiği öğrenildi.