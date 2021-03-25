Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılandığı davada karar çıkmadı

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras'ın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu (ATK) dosyasının aslının değerlendirilmesi için 25 Mayıs'a ertelendi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Zehra Aras (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Zehra Aras'ın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zehra Aras'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair ATK raporu istedi. Değerlendirmeler sonucunda ATK'dan dosyanın aslının istenmesine karar veren heyet, davayı 28 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Eskişehir'de geçen sene nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28) hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.