İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras’ın yargılandığı dava, ileri bir tarihe ertelendi.

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras'ın yargılandığı dava, ileri bir tarihe ertelendi.


Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Zehra Aras (23) SEGBİS üzerinden katıldı. Hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Zehra Aras'ın yargılanmasına devam edildi.



Erteleme kararı çıktı


Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumundan gelecek olan raporun dosyaya eklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, sanık Zehra Aras'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.



Olayın geçmişi


Eskişehir'de geçen sene nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28) hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.