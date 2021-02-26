Ormanların korunması ve orman zararlıları konuları anlatıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Hizmetiçi eğitimlerinin 10'uncusu Koruma Şube Müdürlüğünde yapılarak, ormanların korunması ve orman zararlıları konuları ele alındı.

Ormanların korunması ve orman zararlıları (OZM) konularını içeren sunumu Şube Müdürü Fikret Araç yaptı. Eskişehir, Çatacık, Mihalıççık ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüklerinde, müdür yardımcıları ve işletme şeflerinin bir araya gelmesi ile verilen eğitimde, 293 sayılı tebliğ, orman suçları, arama ve el koyma faaliyetleri, idari para cezaları, damga yönetmeliği, orman ürünlerine verilecek taşıma belgelerine ait yönetmelik konuları ayrıntıları ile açıklandı. Ayrıca, içeriği orman zararlıları ile mücadele olan 305 sayılı tebliğ de anlatıldı, uygulamada aksayan yönler masaya yatırıldı.

Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.