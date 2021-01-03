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Ormanlık alan çöplüğe dönüştü

Eskişehir’in akciğerleri olarak bilinen Kent Ormanı’na atılan çöpler, oluşturduğu görüntülerle pes dedirtti.

Eskişehir'in akciğerleri olarak bilinen Kent Ormanı'na atılan çöpler, oluşturduğu görüntülerle pes dedirtti.


Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Kent Ormanı çöple doldu. Ağaçların dibine atılan poşet, ambalaj, teneke, cam ve pet şişelerin yanı sıra alkollü içecek şişeleri alanı kirletmesinin yanı sıra yangına da davetiye çıkarıyor. Ormanlık alanın etrafında dikenli tellerle güvenlik önlemi alınmasına rağmen, bazı kişiler tarafından tellerde boşluk açıldığı ve alanın etrafına da çöp atıldığı gözlendi. Eskişehir'in akciğerleri olarak bilinen ve kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanın görüntüsü hayrete düşürdü.

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