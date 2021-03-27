Ormanlık alana atılan çöpler görenleri tedirgin ediyor

Eskişehir'de ormanlık alana duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor.

Eskişehir'in Çankaya mahallesinde yer alan Pertev Ertün Parkı'nın devamındaki ormanlık alan adeta çöplüğe döndü. Sorumsuz kişiler tarafından atılan çöpler arasında; plastikler, cam şişeler, teneke kutular ve poşetler gibi doğada uzun süre kaybolmayan birçok atık yer alıyor. Ağaçların dibine atılan alkol şişeleri ise görenleri hayrete düşürüyor. Korona virüs sürecinde hayatı önem taşıyan hijyen kavramının unutulduğu ormanlık alanı gören vatandaşlar, temizlenmesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor.