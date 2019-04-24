Ormanlık alana atılan o çöpler temizlendi

Sarıcakaya yolu üzerindeki ormanlık alana dökülen çöpler temizlenirken, sorumsuzların tespiti için koruma ekiplerinin gece kontrolleri yapacağı, ormanlık alana foto kapanlar kurulacağı, polis ve jandarma teşkilatının da mobese kameraları vasıtası ile çöp dökenleri izlemeye alacağı açıklandı

Bir süre önce ortaya çıkan ve İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği ormanlık alanların içine ve bitişiğine atılan çöp ve molozların kaldırıldığı belirtti. Bir süredir kamuoyunu meşgul eden, basın yayın organlarında da yer alan çöp dökme haberleri üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçerek çöpleri temizletti ve faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Çöp dökülen alanlara ise fidan dikimi yapılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, herkesin yüreğini sızlatan gelişi güzel çöp dökülmesi olaylarının bir türlü önüne geçilemediğine vurgu yaparak “Olayın birçok kurumu ilgilendiren yönleri var. Kamu kurumları ile işbirliği yaparak suçluları tespit etmeye çalışacağız. Ekiplerimize talimat verdim, Orman Muhafaza memurlarımız faili meçhul suç zaptı tutarak konuyu adli makamlara iletti. Koruma ekiplerimize gece kontrolleri yaptıracağız. Ayrıca yaban hayvanlarını izlemede kullandığımız foto kapanlardan kuracağız. Polis ve jandarma teşkilatımız da mobese kameraları vasıtası ile çöp dökenleri izlemeye alacak. Orman ile karayolu arasına derin çukur veya tümsekler yapılarak araçların girişi engellenecek. Dökülen çöpleri incelediğimizde daha çok ev tadilatlarından çıkan inşaat atıkları ve eski eşyalar olduğunu gördük. Tabi burada belediyelerimize de görev düşüyor. Bu atıklar evlerden alınması veya ücretsiz moloz ve çöp döküm alanları atılmasını sağlamalılar. Biz bir fidanın dalı kırılmasın diye uğraşırken ormanlık alanlara çöp dökmek bize ve Eskişehir halkımıza ihanettir” dedi.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çöpler temizlendikten sonra yoğun çöp dökülen alanlara toprak işlemesi yapılarak fidan dikileceğini söyledi.