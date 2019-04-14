Ormanlık alandaki görüntüler pes dedirtti

Eskişehir'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dökülen çöp ve moloz yığınları çevreye büyük zarar veriyor.

Eskişehir'in önemli tabiat güzellikleri arasında yer alan Sarıcakaya yolu üzerindeki ormanlık alanın bazı bölümleri, sorumsuz kişiler tarafından yasa dışı şekilde bırakılan moloz ve hafriyatlar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Bu atıkların yasal döküm alanlarına para vermemek isteyen kişi ya da kişiler tarafından atıldığı belirtiliyor. Çevre bilincinden yoksun kişiler, ton fiyatı 5 ile 10 lira arası değişen inşaat molozu atık toplama fiyatlandırmasına rağmen doğal alanları kirletmeyi daha cazip görüyor. Çevreden aracıyla geçen vatandaşlar ise karşılaşılan manzara karşısında hayrete düşüyor. Kentin önemli tabiat güzellikleri arasında yer alan Sarıcakaya yolu ve çevresinin önemli bir gezi alanı olduğunu belirten vatandaşlar, görsel kirliliğin yanı sıra çevreye büyük ölçüde zarar veren bu atıkların sorumlularının bulunarak cezalandırılması gerektiğini söylediler.