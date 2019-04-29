Ortak eksiklik insan mühendisliği

TMMOB Makina Mühendisleri Eskişehir Şubesi'nin Meslek Sohbetlerinin ilkinde makina mühendisi Mahir Eldem, “Özel Sektör Dediğin” konusunu ele aldı.

Odanın toplantı salonunda yapılan sohbete, öğrenciler kadar emekli olmuş mühendisler de katıldı. Makina Mühendisi Mahir Eldem, mezun olan veya mezun olacak öğrencilere özellikle özel sektörde göreve başladıklarında karşılaşacakları problemler, mezun olmadan hangi derslere ağırlık verecekleri, kişisel anlamda gelişim anlamda nasıl donanım hale getirmeleri konusunu 43 yıllık meslek hayatından örnekler vererek anlattı.

43 yıl içinde mühendis arkadaşları işe almak için mülakat yaptıklarını belirten Eldem, “Gördüğüm resme baktığımda gençlerin nelere ağırlık vermeleri, nasıl mutlu olmaları gerektiğini anlatmaya çalıcağız. Gençlere öğütlerimiz, dersler olarak makina mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımız özellikle makina elemanları, hidrolik pnömatik, ısıtma havalandırma, termodinamik gibi gerçekten işe hayata atıldıklarında kendilere bir alt yapı yapmaları gerekiyor” dedi.

Okulda okudukları kitapların çok azını iş hayatında kullandıklarını belirten Eldem şunları anlatı:

“Tam eksiklik şu, mühendisliğin bir çok dalda fakültemiz var. Fakültelerde mezun olan insanların ortak eksikliği insan mühendisliği. İnsanlarla çalışacaklar, insanlar için üretecekler. İnsanları iyice tanımadığın zamanda mühendis arkadaşımız mesleğinde başarılı olması için önünde ciddi engeller olacak. Bunlar okulda öğrenecek şey değil. Bu tecrübe ile kazanılması gereken şey. İnsanı tanımak kendini tanımaktan geçiyor. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra insanları tanıyacağız. Öğrenme konusunda kendilerini frenlemeli. İş hayatımda öğrendiklerimi çok ciddi miktarını mavi yakalı dediğimiz işçi arkadaşlarımızdan öğrendim. Öğrenme yolunu açık tutabilmek için insanlarla karşılıklı saygı ve sevgili olmalı. Bizim temel felsefemiz bu.”