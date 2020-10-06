Ortalık toz duman

Eskişehir'de dar bir sokak arasındaki binada sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında çevreye yayılan toz, esnafı isyan ettirdi.

Yaya ve araç yoğunluğu hayli fazla olan Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal mahallesi Santral sokakta, 5 katlı eski bir binanın yıkımı sırasında ortaya çıkan durum büyük tepki uyandırdı. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu çevreye yayılan toz bulutunun hem çevre kirliliğine sebep olduğunu, hem de insan sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan esnaf, yıkım esnasında tozlu hava solumak zorunda kaldıklarını belirtti. Park halindeki araçların, işyerlerinin, masalar, camlar ve benzeri malzemelerin toz toprak içinde kaldığını ifade eden esnaf, gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia etti. Bu durum sebebi ile insanların sokaklarından geçmek istemediğini belirten esnaf, bunun ticaretlerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bölgede bulunan kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri toz altında kalarak kullanılamayacak hale gelirken, nefes almakta ve gözlerini açmakta zorlanan esnaflar, bazı çalışanlarla tartıştı, kendi aralarında yıkımın durdurulup gerekli tedbirlerin alınması için imza topladılar.