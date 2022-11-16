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Ortaokul öğrencilerine “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi

AKUT Eskişehir ekibinden, Çağfen Koleji’ndeki öğrenci ve öğretmenlere “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi.

AKUT Eskişehir ekibinden, Çağfen Koleji'ndeki öğrenci ve öğretmenlere “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi.


AKUT Eskişehir gönüllüleri, farklı okul ve kurumlardaki bilinçlendirme eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Çağfen Koleji'nde “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi. Okuldaki 118 öğrenci ve 16 öğretmen olmak üzere toplamda 134 kişiye verilen seminer, yoğun ilgi gördü. Düzenlenen seminerde katılımcılara; afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler anlatıldı. Ayrıca öğrenciler, merak ettiği sorulara cevap bulma imkanı buldu.

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