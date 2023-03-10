Ortaokul öğrencisi Yağmur Bilgiç, ‘İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması'nda il birincisi oldu

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bilgiç, ‘İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması'nda, 14 ilçede anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde il birincisi oldu.

Özgürlük, bağımsızlık ve Millî Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklâl Marşı'nın, Milli Marş olarak kabul edilişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; düzenlenen ‘İstiklal Marşını Ezbere Okuma Yarışması' il finalleri, Eskişehir Milli Zafer İlkokulu salonunda yapıldı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde; 14 ilçede birinci olarak finalde yarışma hakkı kazanan öğrenciler, jüri önünde birbirinden güzel performans sergiledi. Öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken, her biri İstiklal Marşı'nın ruhunu izleyenlere hissettirdiler. Yarışmada; ortaokullar kategorisinde, jüri üyeleri ve tüm izleyicilere duygulu anlar yaşatan Eskişehir Odunpazarı Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bilgiç, il birincisi oldu.

Düzenlenen yarışmada konuşan Okul Müdürü Oktay Turinay, "Milli ve manevi değerlerini yeni nesillere aktaran abide şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın zor zamanlarında ecdadımıza umut ışığı olmuştur. O zor zamanlarda hiçbir zaman umudunu ve inancını kaybetmeyen Mehmet Akif Ersoy, Millî Mücadele'nin heyecanını dizelere aktarırken tarihi bir şahlanışın müjdecisi olmuştur. Bize ve gençlerimize düşen görev; bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmaktır. Amacımız, çocuklarımıza, İstiklal Marşı'nı diğerlerinden ayıran ruhu öğretmektir" dedi.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri; ‘12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenecek il töreninde takdim edilecektir.