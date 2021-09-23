Osmangazi EDAŞ 13,5 milyon liralık atığı ekonomiye kazandırdı

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ) kaynakların, enerjinin daha verimli kullanılması ve atıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

2020 yılında 24,7 ton tehlikesiz, 1.9 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü gerçekleştiren Osmangazi EDAŞ, bu sayede 13,5 milyon TL'yi ekonomiye kazandırdı. 2018 yılında yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 6 bin ton değerlendirilebilir atığı dönüştürmeyi başaran Osmangazi EDAŞ, toplamda 146,3 metreküp su, 2 milyon 259 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı ve 326 bin kilogram sera gazı salınımını engelledi. Uygulama ile ekonomiye kazandırılan plastik ve kağıt atıklar ile yaklaşık 20 bin litre petrol tüketiminin önüne geçilmiş oldu.

"Ekonomimize ve doğamıza katkı sağlayacak projelerimiz devam edeceğiz”

Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, hizmet verdiğimiz illerimizin elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, paydaşlarıyla birlikte toplum yararına çaba sarf ettiklerini belirtti. Yalçın, “Şehirlerimizde elektrik dağıtım hizmetinin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulması amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra günümüzün en önemli gündem maddelerinden olan döngüsel ekonomiye yönelik, atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarla da doğamıza katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 2018'in Mart ayında başlattığımız sıfır atık yolculuğumuzda elde ettiğimiz sonuçlar ile atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını sağladık. Ekonomimize ve doğamıza katkı sağlayacak projelerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.