Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başvuruların alınmaya başlandığı, resim dalında ilkokul öğrencileri, şiir dalında ise ortaokul öğrencileri katıldığı yarışmanın sonucunda birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet armağan edildi.

Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz ve çevreye uyumlu bir şekilde vermek amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, her sene bir ilde düzenlenen ve geleneksel hale gelen resim ve şiir yarışması ile gelecek nesillere enerjide tasarruf ve verimlilik bilincini aşılamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte Afyonkarahisar'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği” konulu bir resim ve şiir yarışması düzenledi.

101'inci yılını coşku ile kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ege Orman Vakfı'na yapılan 101 fidan bağışı ile başlayan yarışmada, çocuklar enerji tasarrufunu kağıda döktü.

Ülkemizin geleceğinin enerjisi olan çocukların, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi ve sorumlu kullanıcı davranışlarına özendirilmeleri amacıyla düzenlenen yarışmanın sonucunda birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet armağan edildi.

Resim dalında dereceye giren öğrenciler

1. Şevval Miray Utku / Miralay Reşatbey İlkokulu

2. Ali Özcan / Şakir Ünver İlkokulu

3. Ela Özdemir / Şakir Ünver İlkokulu

Şiir dalında dereceye giren öğrenciler

1- Hatice Şen / 125. Yıl Ortaokulu

2-Nisa Nur Bozkurt / Osmangazi Ortaokulu

3. İbrahim Levent Başkaya / Abdürrahim Mısri Ortaokulu