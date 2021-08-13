Osmangazi Mahallesi'ne Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi açılıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni bir 'Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni daha hizmete sunuyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çocukların bilimsel, kaliteli bir okul öncesi eğitim alması için yeni Oyunpazarları ve oyuncak kütüphaneleri açmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent ve Kurtuluş'tan sonra Osmangazi Mahallesi'ne de Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi açmaya hazırlanıyor. Osmangazi Mahallesi Çimenli Sokak numara 18 adresinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Osmangazi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çalışmalar tamamlandı. Ön kayıtla öğrenci alacak olan Osmangazi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi için ön kayıtlar, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.

Bilimsel, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerde, her sınıfta okul öncesi eğitim almış öğretmen bulunuyor. Çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak amacıyla hareket ve oyun temelli olarak verilen eğitim sayesinde çocuklar, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde gerçekleştirilen etkinlikler ise sınıflarda plan-program dâhilinde, çocukların yaş grupları da dikkate alınarak sürdürülüyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerin araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim ve motor kas gelişimlerini destekleyici doğaya ve insana saygılı, empatik düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor. Çocukların farklı alanlara ilgilerini arttırmak için konuk yazarlarla söyleşiler, doğa ve müze gezileri düzenleniyor. Tiyatro etkinliklerine katılımları sağlanan çocuklar, spor salonunda da spor yapıyor. Odunpazarı Belediyesi'nin Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde çocuklar, ilk arkadaşlıklarını kuruyor ve paylaşmayı öğreniyor. Aldıkları eğitim sayesinde de okul hayatına emin adımlarla hazırlanıyorlar.