Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden sergi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 13 yıldır yürütülmekte olan “Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik” dersi aracılığı ile derse adını veren düşünce ve girişimcilik değerleri teşvik ediliyor. Ayrıca öğrencilerin ders kapsamında hazırladıkları projelerde ortaya koydukları ürünler sergileniyor.

Sergiler ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu fuayesinde gerçekleşti. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde “Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik” dersini yürüten Prof. Dr. Müjgan Sağır, Türkiye'de bu kapsamda bir dersin zorunlu olarak ve bu kadar uzun süredir yürütüldüğü ilk bölüm sayılabileceğini dile getirdi. Sağır, şöyle konuştu:

“Bu sergi ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 13 yıldır yürütülmekte olan Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik dersi A grubu öğrencilerinin dönem projelerinden oluşmaktadır. Ders 7 yıldır zorunlu ders kapsamına alınmıştır. Deste gerçek hayat planlama problemlerine ilişkin grup çalışması olan vaka analizleri, kâğıt egzersizleri gibi interaktif çalışmalar yapılmaktadır. Bu yıl istek üzerine Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde de aynı ders yürütülmüş ve öğrenciler disiplinler arası çalışmalar yapma olanağı bulmuşlardır. Şu ana kadar bir kısmı Üniversitemiz Bademlik Kampüsü'nde olmak üzere 6 sergi düzenlenmiştir. Projeler arasında engelli bireyler için çorap giyme aparatı, katlanabilir içecek kutusu, acil durumlarda kullanılabilecek küçük benzin matik istasyonu, hafta sonu ve mesai saatleri dışı online ilaç dağıtım, evcil hayvan tüy toplama aparatı, akıllı mutfak tahtası ve afet anında kullanılacak mini keşif robotu gibi sayısız proje fikri bulunmakta olup, pek çok çalışmanın maketi ya da çalışan bir prototipi yapılmıştır. ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de bu kapsamda bir dersin zorunlu olarak ve bu kadar uzun süredir yürütüldüğü ilk bölüm sayılabilirler.”