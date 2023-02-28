Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden basın açıklaması

Yapılan açıklamada üniversite bünyesinde kurulan Afet ve Kriz Yönetim Grubu'nun Valilik ve Kızılay ile birlikte ortak yürütülen çalışmalardan bahsedildi. Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 29 depremzede ile Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli'nde 38 afetzedenin misafir edildiği belirtildi. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım için harekete geçen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, felaketin ilk gününden itibaren tüm imkânlarıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması yönündeki çalışmalara destek olmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Afet ve Kriz Yönetim Grubu Valilik ve Kızılay ile koordineli bir şekilde sorunların çözümüne yönelik çalışmaya başlamıştır. Depremlerin hemen sonrasında Üniversitemiz ve Türk Kızılay Eskişehir Şubesi koordinasyonunda depremzedelerin ihtiyaç duyabileceği ayni yardım kampanyası başlatılmıştır. Üniversitemiz, Türk Kızılay Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir'de faaliyete geçirilen kan bağışı faaliyetlerine de destek sağlamıştır. Valilik koordinasyonunda bölgeye çok sayıda aracımız sevk edilmiştir. ESOGÜ Tıp Fakültesi personelinden oluşan sağlık ekibimiz UMKE bünyesindeki yardım faaliyetlerine katılırken, gönüllü personelimiz ve Üniversitemiz Sivil Savunma ekibi de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Üniversitemiz Hastanesi'nde depremzede vatandaşlarımızın tedavileri gerçekleştirilmiş olup halen 29 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Üniversitemiz Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli'nde 38 afetzede vatandaşımız misafir edilmektedir. Hastanemiz ve otelimizde kalan afetzedelerin ihtiyaçları ayrıca karşılanmaya çalışılmaktadır. Üniversitemiz Gastronomi Kulübü öğrencileri de deprem bölgesine giderek sıcak yemek hazırlanması ve dağıtılması konusunda faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ayrıca, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir grup bilirkişi olarak bölgede bulunmaktadır.”

Yerel basında çıkan haberlere yönelik ise açıklamanın devamında şunlar belirtildi;

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak son haftalarda yoğun bir şekilde Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması yönündeki çalışmalarımızın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına istinaden uzaktan eğitim modeline geçiş ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş olup ilaveten koordinatör üniversite olarak atandığımız Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne de ihtiyaç doğrultusunda destek olunmaktadır.

Bu süreçte Üniversitemiz hakkında yerel basında çıkan haberler ile ilgili bir bilgilendirme yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Geçmiş aylarda yargıya intikal eden Üniversitemiz Hastanesinin deposunda yaşanan olaylarla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmıştır. İki personelden birinin kurumumuz ile ilişiği kesilmiş ve diğeri için Üniversitemiz tarafından önerilen kamu görevinden çıkarılma cezası konusunda YÖK Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı beklenmektedir. Belirtilen olayda kurumumuzun uğradığı zarar bu kişilerden tahsil edilmiştir. Hukuki süreç devam etmekte olup ayrıca Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati haciz kararı da alınmıştır.

Depremden sonra Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin durumu öncelikli olarak ele alınmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili makamlarla gerekli görüşmeler devam etmektedir. Üniversitemiz Hastanesi depremlerden etkilenmemiş olmakla birlikte konunun önemine binaen klinikler binasının deprem performans analiz çalışması başlatılacaktır.

Ayrıca hastanede 400 personelimizin işe gelmeden ücret aldıkları yönündeki basında çıkan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. 2022 yılı Mart ayı başından itibaren 10 aylık süreçte bazı personele fazla mesai ücreti ödendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda oluşan geri ödemenin öncelikle mahsuplaşma veya rücu şeklinde tahsili yoluna gidilmiş olup konu ile ilgili ayrıca soruşturma süreci başlatılmıştır. İcap nöbetleri uygulaması Sayıştay'ın yönlendirmesi doğrultusunda kaldırılmış olup, ödenen ücretlerin tahsili konusunda herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.

Öte yandan depremzedeler için bireysel yardım kampanyası hakkında yerel basında çıkan haber ile ilgili olarak, Üniversitemizde nakdi yardımların AFAD ve Kızılay hesaplarına yapılması gerektiği, bireysel bir nakdi yardım organizasyonunun düzenlenemeyeceği duyurulmuş, söz konusu girişim ivedilikle sona erdirilerek aynı gün içerisinde toplanan az miktardaki meblağ kişilere iade edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili inceleme başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”