Eskişehir'de Osmanlı Devleti'nin 724'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Osmanlı Cihan Devleti 724'üncü Kuruluş Yıldönümü" etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle kutlandı. Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını Federasyon Başkanı Halil Türkan yaptı. Çeşitli tarihi bilgiler verilen Karacahisar Paneli'nde Prof. Dr. İsmail Yakıt moderatörlük görevini üstlendi. Düzenlenen panelde Prof. Dr. Haşim Şahin "Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde Eskişehir", Prof. Dr. Hasan Yılmazyaşar "Kuruluşa Karacahisar'dan bakmak", Prof. Dr. Üçler Bulduk "Osmanlı'nın kuruluşu ve Eskişehir'de Kayılar", Prof. Dr. Hakan Altıntaş "Osmanlılar, Alpler ve Kayılar" ve Prof. Dr. İlhan Şahin tarafından "Eskişehir ve çevresindeki Yörükler" başlıkları altında konuşmalar yapıldı. Karacahisar Paneli'nin ardından konuşmacılara plaket ve Yörükler için kültürel değeri olan keyfiye takdimi yapıldı. Düzenlenen etkinlik; oyun ekibi gösterisi, mehteran takımı gösterisi ve Türk halk müziği korosunun sahne almasının ardından sonlandı.

"Eskişehir bölgesi özellikle Bizans'a karşı kurulan bir sınır hattıydı"

Karacahisar Paneli'nde konuşulan konuların özetini geçen Prof. Dr. İlhan Şahin, "Sempozyumun konusu özellikle Osmanlı Beyliği'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Karacahisar ve çevresinin önemiydi. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminde olduğu Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Eskişehir bölgesi özellikle Bizans'a karşı kurulan bir sınır hattıydı. Bu sınır hattında Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans'a karşı direnmesinde Yörükler'in çok büyük bir rol oynadığı ve Karacahisar'ın fethedilmesinin Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası olduğu dile getirildi. Karacahisar'da yapılan kazılarla birlikte yeni malzemelerin ortaya çıktığı, Osmanlı'nın kuruluşunda önemli kaynakların yer aldığı ve bunların değerlendirilmesiyle Osmanlı tarihinin yeni boyutlar kazanacağı ifade edildi" dedi.

"Anadolu'yu yurt yapan, Selçuklu ve Osmanlı cihan devletini kuran Ertuğrul Gazi'nin torunları olduğumuzu unutmadık"

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyon Başkanı Halil Türkan, Türk tarihinin çok büyük olduğunu ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ten ibaret olmadığını söyledi. Osmanlı ve Selçuklu torunu olduklarını unutmadıklarını ifade eden Türkan, "Biz bugün ecdadımızı andık, Osmanlı'nın 724'üncü kuruluş yılını kutladık. Bizim ecdadımızın sadece Mustafa Kemal Atatürk'ten ibaret olmadığını, aynı zamanda birer Osmanlı ve Selçuklu torunu olduğumuzu, Orta Asya'dan geldiğimizi burada yeni nesillere aktarmak istedik. Hepsi bizim ecdadımızdır, hepsine saygı duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da bizim ecdadımızdır, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini seviyoruz ama tabii ki Anadolu'yu yurt yapan, Selçuklu ve Osmanlı cihan devletini kuran Ertuğrul Gazi'nin torunları olduğumuzu da unutmadık" ifadelerini kullandı.

"Biz Yörük ve Türkmenler tarihe ve kültüre çok önem veririz"

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Fadime Uzun, Yörükler'in ve Türkmenler'in tarihe ve kültüre çok önem verdiğini belirtti. Gençlere ve gelecek nesillere aktarım yapmanın önemini vurgulayan Uzun, "Bugün Osmanlı Devleti'nin 724'üncü yıl dönümünü anmak ve kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Biz Yörük ve Türkmenler, tarihe ve kültüre çok önem veririz. Bizim hedefimiz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaktır, gençlerimize ve gelecek nesillerimize bunu aktarmaktır. Tarihine sahip çıkamayan bir milletin geleceğini ve coğrafyasını başka milletler çizer, o millet devamlılığını sürdüremez. Biz de millet olarak güçlü olabilmek adına tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmalıyız. Bunları gelecek nesillere ve genç kuşağa aktarmamız gerekir. Aslında Eskişehir, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezidir, beşiğidir. Biz Eskişehir'in tarihi yönünü öne çıkarmak istiyoruz. Eskişehir tarihi ve coğrafi noktada kuruluşun ve kurtuluşun şehridir" şeklinde konuştu.