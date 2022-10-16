Osmanlı dönemine ait kahve soğudanlığı ilgi görüyor

Eskişehir Antika Pazarı'nda 100 yılı aşkın tarihiyle görücüye çıkan Osmanlı döneminden kalma kahve soğudanlığı, antika severlerin ilgi odağı oldu.

Nostalji tutkunları ve antika severlerin uğrak noktası olan antika pazarı, Eskişehir'de yoğun rağbet görüyor. Tarihin izlerini taşıyan eşyalara sahip olmak isteyenler, soluğu antika pazarında alıyor. Eskişehir Antika Pazarı'nda bulunan Osmanlı dönemine ait kahve soğudanlığı, pazarın ilgi odağı oluyor. Döneminde, hazırlanan kahvenin kişi için ideal sıcaklığa getirilmesi için kullanılan soğudanlık, 100 yılı aşkın geçmişiyle pazardaki nadir eşyalardan biri olma özelliğini taşıyor. Kahve soğudanlığını tezgâhında görücüye sunan Burak Buzlu, eşyanın önemli bir koleksiyon parçası olabileceğini kaydetti.

“100 yılı aşkın tarihe sahip”

Kahve soğudanlığının kullanım amacından bahseden ve tarihi hakkında bilgi veren Burak Buzlu, “Soğudanlık, Osmanlı döneminde kahve yapıldıktan sonra soğutularak fincanlara ya da başka bir yere aktarılması için kullanılan bir alet. Osmanlı dönemine ait olduğu için 100 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu şeklinde yorum yapabiliyoruz. Kullanılmasının en önemli amacı, kahveyi farklı sıcaklıklarda içen kişiler için uygun sıcaklığı ayarlamak. Artık günümüzde böyle şeyler kullanılmıyor. Nadir, koleksiyonluk bir malzeme” ifadelerini kullandı.