Otel fiyatları Ramazan Bayramına göre 2 kat artınca rezervasyonlar boşta kaldı

Eskişehir'de hizmet veren turizm acenteleri, yeni sezondaki otel fiyatlarının Ramazan Bayramına oranla 2 kat artması sebebiyle müşterilerden talep göremiyor.

Yaz mevsimine 1 ay kala turizm acenteleri erken rezervasyon hizmetlerine başladı. Ramazan Bayramı'nı hareketli geçiren turizm şirketleri yaz sezonuna da umutla başladı ancak otel fiyatlarındaki artış beklentilerin karşılanmamasına sebep oldu. Ramazan Bayramı'ndaki otel fiyatları günlük 600 ila 800 lira arasında değişirken, yaz sezonu için en düşük ücretin bin 500 lira bandında olması vatandaşların erken rezervasyon planlarını iptal ettirdi. Şimdiden 2 kat artan fiyatlar Eskişehirli vatandaşların otel tatiline olan ilgisini azaltırken, Eskişehir'de hizmet veren turizm acenteleri bu sezonun yerli vatandaşlar için zor bir dönem olacağını söyledi.

“4 kişilik bir ailenin ödeyeceği ortalama fiyat 20 bin lira civarında”

Eskişehir'de hizmet veren bir turizm acentesi çalışanı Mücahit Semerci, yaz sezonu tatil fiyatlarının önceki sezona göre 2 kat arttığını söyledi. Erken rezervasyon kayıtlarının başladığını ancak vatandaşlardan talep göremediklerini belirten Semerci, “Yaz sezonu ve kurban bayramında fiyatlar çok pahalı olduğu için rezervasyonlar başladığı halde talep yok. Ramazan Bayramında fiyatlar çok uygun olduğundan dolayı vatandaşlar bu fırsatı iyi değerlendirdi. 3 gece 4 günlük ucuz tatili fırsat bilen Eskişehir halkı bayağı talep gösterdi ama önümüzdeki sezonda pek ışık yok diyebilirim. Herkesin farklı yönlerde beklentileri var. O beklentiler karşılanır da fiyatlar düşerse vatandaşlar yeniden değerlendireceklerdir. Şuanda 40 ila 60 bin bandındaki fiyatlar herkesi zorluyor. Yurtdışı rezervasyonlarında azalma olursa oteller bu durumu farklı aksiyonlarla değerlendirebilir, bu da vatandaşların yararına olur. Ramazan bayramında gecelik otel fiyatı 600 ila 800 lira civarındaydı. Önümüzdeki sezona bakarsak da en düşük fiyatlar bin 500 lira olarak karşımıza çıkıyor. Mesela 4 kişilik bir ailenin ödeyeceği ortalama fiyat 20 bin lira civarında olacaktır. Fiyatlar pahalı ama otellerin boş kalacağını düşünmüyorum çünkü Rus vatandaşlar olmaz ise Almanlar olur. Alman olmazsa da atıyorum Makedon olur. Her türlü farklı seçenek değerlendirebilir ama yerliler biraz zor durumda olduğu için o kısım ne olur bilemiyorum” dedi.