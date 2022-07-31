Otel işletmecileri katılım belgelerini aldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'nin turizm sektörü ve otellerini ele alan ilk modeli tamamlandı. Sürdürülebilir Otelcilik Eğitimleri'ne katılan işletmelere, düzenlenen törenle katılım belgeleri takdim edildi. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra 13 otel işletme temsilcisi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli katıldı.

“Eskişehir önemli bir merkez haline geldi”

Düzenlenen programda konuşan Başkan Ataç, “2003 yılında Tepebaşı'nın planlarını yaparken, Fabrikalar bölgesinde özel bir plan hazırladık. Hizmet sektörlerini, turizm ve hizmet sektörünü ön plana alan bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün baktığımızda, Eskişehir'in önemli bir merkez haline geldi. 1999 öncesinde şehrimize gelen bir iş insanı ya da turist, sadece gündüzü Eskişehir'de geçirip konaklama için Bursa'ya gidiyordu. Konaklama, turizm adına çok ciddi bir sıkıntı vardı. Bu planlamayı da özellikle konaklama, yeme-içme, alışveriş, eğlence gibi sektörlere yer vererek yaptık. Neticede planımızın hayata geçmesi ile birlikte Tepebaşı'nın gelişimi de olabildiğince en iyi şekilde gerçekleşti. Aynı zamanda içinde Tepebaşı Belediyesi, bir taraftan da yenilenebilir enerji konusuna yöneldi. Bu konuda da örnek çalışmaları ve projeleri oldu. Bu projelerden biri de Sürdürülebilir İşletmeler Projesi oldu. Bu proje çerçevesinde de ilk olarak turizm ve sektöründen başlayarak çeşitli eğitimler gerçekleştirdik. Eğitimlerin başlamasıyla da sizlerden iyi haberleri alıyorum” dedi.

İşletmeciler ise eğitimin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek Tepebaşı Belediyesi ve ekibine teşekkür etti. Başkan Ataç, program sonunda eğitime katılan 13 otel işletmecilerine katılım belgelerini takdim etti.