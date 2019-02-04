Otel önünde basın açıklamasına izin verilmedi

Çalıştıkları TÜVTÜRK Reysaş'tan çıkarılan ve iş yeri önünde 76 gündür direnen nakliyat işçilerine destek amacıyla Hilton Otel önünde açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen ve Nakliyat İş Sendikası'na emniyet güçleri izin vermedi.

Sokağın girişine izin vermeyen emniyet amirleri ile sendika başkanları arasında sert tartışmalar çıktı. Tartışmalara işçilerin aileleri de katılarak, ‘Sizlerin çocukları yok mu? İşsisiz” diyerek izin istedi.

Emniyet amirlerinin, Hilton işverenin Valiliğe verdiği dilekçe üzerine otel önünde basın açıklaması yaptırmayacakları yönündeki sözleri üzerine sendikalılar, "Basın açıklaması yapmak bizim anayasal görevimiz. Suç işliyorsunuz” diye yanıt verdi.

Bazı emniyet amirlerinin otele yönelik taşlı sopalı saldırı olabilir düşüncesiyle izin vermeyeceklerini söylemesi üzerine bu kez işçiler, “Daha önce burada açıklama yaptık. Biz hiçbir zaman taşkınlık yapmadık. O zaman üzerimizi arayın. Üzerimizde tırnak çakısı bile çıkarsa bizi gözaltına alın” diyerek tepki gösterdi.

Otelin bulunduğu sokağın başında basın açıklaması yapan Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Ekmek kavgası için buradayız” dedi. Eskişehir'de işçilerin 1 yıl önce sendikaya üye olduklarını belirten Küçükosamnaoğlu, “Bu ekmek kavgası hala devam ediyor. Sendikal çalışma ve üye olmak anayasal hak. Reysaş grubunun patronlarından bir tanesi Hilton'un sahibi. Burada Reysaş'ta çalışan 76 günden beri ekmek kavgası için işine dönmek için mücadele eden işçilerle birlikteyiz. Reysaş'ın bulunduğu tüm yerlerde olacağız” diye konuştu.

Türkiye'de anayasal haklarını kullandığı için işten atılan işçilerin 76 gün önce tazminatsız olarak işten çıkartıldığını öne süren Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu şunları söyledi:

“Burada anayasayı ihlal eden kanunsuzluk yapan işveren var. Bizim amacımız ekmek kavgası. İşverenin bir dilekçisi ile karşımıza çevik kuvvet ve toma ile çıkıyorlar. İşçiler dünyanın en barışçı sınıfıdır. Ne yazık ki burada suç kastı varmış gibi önlemler var. Memleket onlara kalmayacak. Burası dağ başı değil. Karşı çıkmaya devam edeceğiz. Çocuk çoluğun hakkını savunacağız.”