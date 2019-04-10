Otizm ve zihinsel engelli çocuklardan müzik dinletisi

Otizm ve zihinsel engelli çocukların gelişimi için iki ayda bir gerçekleşen “ Öğren Senin Olsun” projesi sonunda 10 çocuğa sertifika ve bağlama hediye edildi. Çocukların enstrümantal yeteneklerini geliştirmek istediklerini belirten Engelsiz Yaşam Platformu Başkanı Gülcan Karakuş, bütün çocukları kaynaştırmak istediklerini söyledi. Karakuş, "Toplamda 11 dernekten oluşan Engelsiz Yaşam Platformu, bütün çocukları bir arada kaynaştırmak ve evrensel olan enstrümantal yeteneklerini geliştirmek amacıyla iki ayda bir yapılacak olan "Öğren Senin Olsun" adı bir proje gerçekleştirdi. Projemiz kapsamında verilen bağlama kursunun ardından sertifika töreni gerçekleşti ve Öğrencilere bağlama hediye edildi. 18 yaş altı yeni öğrencilerle yeni kursa devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, törene katılım oldukça yüksekti. Neredeyse bütün koltukların dolu olduğu törene; Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yetkililerin yanında sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iş adamları ile pek çok aile katıldı.