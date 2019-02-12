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Oto fareleri yakalandı

Eskişehir’de bir otomobilden ses sistemi parçalarının çalınması olayı ile ilgili 4 kişi yakalanırken 1 kişi aranıyor.

Eskişehir'de bir otomobilden ses sistemi parçalarının çalınması olayı ile ilgili 4 kişi yakalanırken 1 kişi aranıyor.


Zafer mahallesinde park halindeki otomobilden 3 bin 200 lira değerinde ses sistemi parçalarının çalınması üzerine polis ekipleri araştırmalara başlayarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu olayın şüphelileri, S.Ç.(35), H.Ü.(20), C.D.(23) isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların, 3 bin 200 lira değerindeki ses siteminin amfi, buffer, oto teybi, hoparlör ve kolçak gibi parçalarını, Y.Ö.(26) isimli şahsa 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Şüpheli Y.Ö. de gözaltına alınırken, bulunan eşyalar sahibine teslim edildi.


Çalının malzemeleri satın alan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olaya karışan suça sürüklenmiş 17 yaşındaki S.K.(17) ise aranıyor.


Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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