Oto faresi adliyede

Eskişehir'de, oto hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiası ila yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 19-22 Mart tarihleri arasında gece saatlerinde Uluönder Mahallesinde park halinde bulunan 2 adet otomobilin çalınması olayı ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve araştırmalar neticesinde, söz konusu oto hırsızlığı olaylarını Z.Y. (23) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli Z.Y., Çifteler ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri çalıntı araçlardan birini B.Y. (54) isimli hurdacıya ait oto kurtarıcı üzerinde, diğeri ise şüphelinin ikametinin garajında bulunarak sahiplerine teslim etti.

Çalıntı aracı satın alan hurdacı ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Öte yandan 'Oto Hırsızlığı' şüphelisi Z.Y., emniyetteki işlemleri sonrası polis ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.