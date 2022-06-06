İhlas Haber Ajansı

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Oto faresi güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir otomobile hırsızlık yapmak amacıyla giren oto faresi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Eskişehir'de bir otomobile hırsızlık yapmak amacıyla giren oto faresi, güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, Cuma günü sabaha karşı Emek Mahallesi Arlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir otomobile sabah 04.30 sıralarında hırsız girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliği belirsiz bir şahsın hırsızlık yapmak amacıyla otomobile girdiği görüldü. Oto faresi, otomobilin içinde yaklaşık 1 dakika zaman geçirdikten sonra alarmın çalmasıyla uzaklaştı.

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