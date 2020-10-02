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Oto faresi saklandığı evde yakalandı

Eskişehir’de, iki farklı otomobil hırsızlığı şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de, iki farklı otomobil hırsızlığı şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesinde yaşandı. Park halindeki 2 otomobilin çalınması ve 1 otomobilden de hırsızlığa teşebbüs olayı ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, otomobil hırsızlıklarının şüphelisi olduğu öne sürülen Şükrü A. kent merkezindeki saklandığı evde polis ekiplerince yakaladı.


Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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