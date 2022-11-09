Oto hırsızlığı şüphelisi 2 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, çalıntı bir araç ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Önceki gece jandarma devriye ekipleri, Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesinde park halindeki şüpheli araçla ilgili yaptıkları sorgulamada aracın çalıntı olduğu tespit etti. Bölgede yapılan araştırma neticesinde şüpheli hareketler sergileyerek olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, araca yakın bir mevkiinde suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen araç sahibine teslim edilmek üzere yediemin deposuna götürülürken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.