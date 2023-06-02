Oto yıkamacıların umudu temmuza kaldı

Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'i de etkisi altına alan sağanak yağışlar, oto yıkama işlerini adeta bıçak gibi kesti. Vatandaşların yağışlı hava sebebiyle otomobillerini yıkattırmaması, oto yıkama esnafını olumsuz etkiledi. Uzun yıllardır oto yıkamacı esnaflığı yapan Fahri Toğrul, oto yıkama sektörünün sıcak havalarda daha yoğun çalıştığını söyledi. Şimdilik sadece havaların ısınmasını beklediklerini dile getiren Toğrul, “Soğukta, yağmurlu ve karlı havalarda iş yapamıyoruz. Bu, yıkamacıların kaderi” dedi.

“Şu an günü kurtarmak için çalışıyoruz”

Hava şartlarının oto yıkamacılar için çok önemli olduğunu söyleyen Fahri Toğrul, “Yağmurlar bizim işimizi olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk, yağmurlu ve karlı havalarda iş yapamıyoruz. Ama umarım barajlarımıza ve yeraltı sularımıza faydası olur. Nisan ve mayıs yağmurlu geçti, haziranın da yağmurlu geçeceği söyleniyor. Artık umutlarımız temmuz ve ağustosa kaldı” dedi.