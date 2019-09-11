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Otobüs peronunda ‘mevsimlik uyku'

Eskişehir’de, mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan bir aile, dönüş yolculuğu için otogarda beklediği sırada otobüs peronunda yorgan döşek uyudu.

Eskişehir'de, mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan bir aile, dönüş yolculuğu için otogarda beklediği sırada otobüs peronunda yorgan döşek uyudu. Urfalı aile, gece geç saatte gelecek otobüslerini beklerken 4 çocuklarıyla birlikte peronda adeta mışıl mışıl uyudu.


Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki yolcular ilginç bir olaya tanıklık etti. Gece saatlerinde mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan kente gelen bir aile, buradaki çalışmalarını tamamlayarak dönüş yolculuğuna geçti. Büyük torbalarda bulunan eşyaları, kovalar, battaniyeler ve çeşitli gereçleriyle otogara gelen aile, burada eşyalarını koyacak müsait bir yer bulduktan sonra beklemeye başladı. Otobüsün hareket saatinin geç olmasında dolayı 4 çocukları bulunan ailede uykusuzluk baş gösterdi. Bu esnada ebeveynler, otobüs peronuna yakın bir yerde, eşyalarının ortasına döşek serdikten sonra çocuklarını yatırdı. Daha sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında anne-baba da serdikleri yatakta uyuyarak otobüslerinin geliş saatine kadar adeta mışıl mışıl uyudu.


Öte yandan gece geç saatlerde gelen otobüsleriyle birlikte eşyalarını toplayan Urfalı aile, memleketlerine dönüş yolculuğu için araçlarına binerek otogardan ayrıldı.

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